Стена жилого дома рухнула вечером в Уссурийске, эвакуировано 13 человек

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-17T08:06:56+03:00

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Обрушение стены в одной из квартир старого двухэтажного жилого дома произошло вечером 16 ноября в Уссурийске на улице Пушкина. Спасателям пришлось эвакуировать 13 человек, в том числе двоих детей. Ранее дом уже был признан аварийным, жильцам должны выдать новые квартиры.

Жертв удалось избежать, поскольку в той самой квартире на первом этаже, где рухнула стена, хозяева не проживали. Правда, периодически там квартировались бездомные. Поэтом как только жильцы услышали громкий шум, они сразу позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу, сигнал поступил в 21.41. На место сразу выехали пожарные, полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Как выяснилась, рухнувшая стена не была несущей, ущерб другим помещениям не причинен. Однако здание все равно оцепили и отключили от электроэнергии.

В пострадавшей квартире давно никто не проживал. Фото: администрация Уссурийского ГО

Специалисты должны провести тщательную экспертизу здания, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций. 16-квартиный дом на улице Пушкина, 151, признали аварийным еще в 2012 году. Построен он был в 1937 году.

- Так как дом признан аварийным, жильцы должны быть обеспечены новыми квартирами как можно быстрее, – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, уже успевший побывать на месте происшествия.

Глава Уссурийска Евгений Корж пояснил, что дом включен в программу переселения из аварийного жилья. Как только для жителей будут построены новые квартиры, их переселят в приоритетном порядке. Пока всем будет предложено жилье из маневренного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU