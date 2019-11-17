Стрельбой молодоженов из автомата у Первомайского ЗАГСа Владивостока занялась полиция

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-17T11:58:41+03:00

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В пресс-службе УМВД Владивостока прокомментировали инцидент около здания ЗАГСа в Первомайском районе, где молодожены на радостях открыли стрельбу из автомата Калашникова и пистолета.

Видеозапись, сделанная, судя по всему, гостями этой свадьбы, появилась в соцсетях в воскресенье, 17 ноября. На ней жених размахивает перед гостями оружием, похожим на автомат Калашникова, и выпускает очередь в небо прямо посреди жилого микрорайона. А затем он же помогает новоиспеченной супруге сделать три выстрела из пистолета в воздух и даже дает пострелять одному из гостей.

Судя по всему, видео было снято совсем недавно у Первомайского ЗАГСа на улице Гульбиновича.

- Полиция проверяет видеозапись, устанавливаются личности участников происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU