Во Владивостоке погибли в ДТП 42 человека чуть меньше чем за год

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-17T12:39:33+03:00

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С начала года во Владивостоке зарегистрировано уже 9888 ДТП, в которых погибли 42 человека, а 1049 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем из 42 погибших 20 – это пешеходы. Всего с участием пешеходов произошло 359 автоаварий.

колонне вместе с полицейскими прошли члены Общественного Совета при УМВД России по городу Владивостоку, ветераны МВД, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России

Эти страшные цифры приморские сотрудники Госавтоинспекции озвучили ко Дню памяти жертв ДТП. В этот день в одной колонне в память о тех, чьи жизни унесла дорога, по городским улицам прошли полицейские, ветераны и курсанты, общественники и автомобилисты. Колонна с транспарантами прошла вдоль Светланской улицы до сквера имени Невельского, где состоялась минута молчания в память о жертвах ДТП.

В шествии приняли участие воспитанники Нахимовского училища, учащиеся старших классов Технического лицея. Фото: пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Колонна прошла вдоль улицы Светланской до сквера имени Невельского

ИСТОЧНИК KP.RU