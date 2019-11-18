Погода во Владивостоке на 18 ноября 2018 года: в регионе объявлен оранжевый уровень опасности

СЕГОДНЯ 00:38 2019-11-18T00:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 ноября, в Приморье погоду определяет циклон. В регионе облачно, сильные осадки, местами очень сильные (дождь со снегом). Ветер западный, северо-западный сильный, на побережье очень сильный. Средняя температура воздуха будет в пределах -6…+8 градусов.

Во Владивостоке облачно, осадки, утром со 100-процентной вероятностью пойдет сильный дождь переходящий в снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный, утром очень сильный. Воздух прогреется до +1…+3 градусов, к вечеру сильно похолодает - температура опустится до -8 градусов.

В Уссурийске облачно, осадки, утром сильные дождь со снегом. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный умеренный. Столбик термометра покажет +1…+3 градусов, к вечеру ожидается понижение температуры до -7 градусов. В Находке облачно, сильные дождь со снегом, дождь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха составит +3…+5 градусов, к вечеру понижение до -3 градусов, сообщает портал «Примпогода».

До 21:00 вечера в Приморье действуют предупреждения из-за сильных осадков, обледенения и гололедицы. Также в регионе осень сильный ветер - местами до 32 метров в секунду. По нему предупреждение действует до восьми вечера 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU