2019-11-18T08:04:21+03:00
Происшествия

15-летний подросток, обворовывавший своих соседей, избил до смерти мужчину

Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, теперь его ждет суд
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Орудовал чугуевский подросток в 2018 годуОрудовал чугуевский подросток в 2018 годуФото: Иван ВИСЛОВ
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Летом и осенью 2018 года по селу Чугуевка в Приморье прокатилась серия краж. Сначала неизвестный проник в частный дом на улице Всеволода Сибирцева и похитил 12 тысяч рублей. В следующем месяце он забрался в другой дом и утащил еще 10 тысяч рублей. Кроме того, он же похитил с приусадебных участков мопед и мотоцикл.

Однако село, как говорится, маленькое. И долго продолжаться это не могло. Преступник попался, но им оказался не видавший виды уголовник, а 15-летний подросток.

Но следователей ждал настоящий шок. Оказалось, что задержанный несовершеннолетний приморец причастен к еще одному эпизоду. И на этот раз речь шла уже не о краже.

По версии следствия, поздно вечером в один из дней июля того же 2018 года в селе Соколовка подросток решил похулиганить и напал на прохожего возле магазина на улице Советской. Он ударил мужчину несколько раз по голове. Пострадавший пытался скрыться бегством, однако подросток догнал его, повалил на землю и сильно избил, целясь кулаками в голову и лицо.

От полученных повреждений мужчина скончался.

Следователи собрали достаточно доказательств. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд. По ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) ему грозит до 15 лет колонии. Также его обвиняют по четырем эпизодам п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), наказывается лишением свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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