«Лучше оставайтесь дома»: снегопад парализовал движение во Владивостоке
Владивосток сковали утренние пробки, однако на этот раз заторы не стандартные, а осложнены снегопадом. Сервис 2gis оценивает дорожную ситуацию в девять баллов. Автомобилисты советуют либо не выезжать из дома, либо выезжать, но раньше обычного.
Из-за дождя и снега на дорогах Владивостока гололед, из-за которого и осложнена ситуация. Пробки наблюдаются во всех частях дальневосточной столицы. Самые серьезные заторы в Ленинском, Первореченском, Первомайском и Фрунзенском районах.
Пробками скованы улицы Светланская, Адмирала Фокина, Алеутская, Мордовцева, Фонтанная, Прапорщика Комарова, Гоголя, Некрасовская, Постышева, Борисенко, Фадеева, Луговая, Спортивная, Вилкова, Олега Кошевого, Героев-Тихооткеанцев, Окатовая, Калинина. Также стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, Партизанский, 100-летия Владивостока. Сильные заторы на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.
В «разговорчиках» люди бранятся по поводу дорожной ситуации и делятся советами, которые могут быть полезны тем, кто только собирается выходить.
- С добрым утром Владивосток! Все будет хорошо.
- На дорогах Ниагарские водопады, гололед, слякоть. Луш сидите дома.
- А я сегодня выходной, бе-бе-бе.
ИСТОЧНИК KP.RU