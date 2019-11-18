2019-11-18T01:40:43+03:00
Общество

«Лучше оставайтесь дома»: снегопад парализовал движение во Владивостоке

Путь для работы у многих займет не один час
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пробки наблюдаются во всех частях дальневосточной столицы. Фото: сервис 2gisПробки наблюдаются во всех частях дальневосточной столицы. Фото: сервис 2gis
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Владивосток сковали утренние пробки, однако на этот раз заторы не стандартные, а осложнены снегопадом. Сервис 2gis оценивает дорожную ситуацию в девять баллов. Автомобилисты советуют либо не выезжать из дома, либо выезжать, но раньше обычного.

Из-за дождя и снега на дорогах Владивостока гололед, из-за которого и осложнена ситуация. Пробки наблюдаются во всех частях дальневосточной столицы. Самые серьезные заторы в Ленинском, Первореченском, Первомайском и Фрунзенском районах.

Пробками скованы улицы Светланская, Адмирала Фокина, Алеутская, Мордовцева, Фонтанная, Прапорщика Комарова, Гоголя, Некрасовская, Постышева, Борисенко, Фадеева, Луговая, Спортивная, Вилкова, Олега Кошевого, Героев-Тихооткеанцев, Окатовая, Калинина. Также стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, Партизанский, 100-летия Владивостока. Сильные заторы на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

В «разговорчиках» люди бранятся по поводу дорожной ситуации и делятся советами, которые могут быть полезны тем, кто только собирается выходить.

- С добрым утром Владивосток! Все будет хорошо.

- На дорогах Ниагарские водопады, гололед, слякоть. Луш сидите дома.

- А я сегодня выходной, бе-бе-бе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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