2019-11-18T03:13:30+03:00
Общество

Дорожники Владивостока вышли на ручную уборку снега

Из-за 10-балльных пробок техника не может нормально почистить дороги
Сергей БАЛАНОВ
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Дорожники разгребают последствия снегопада. Фото: МУП «Содержание городских территорий»Дорожники разгребают последствия снегопада. Фото: МУП «Содержание городских территорий»
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С самого утра рабочие муниципального учреждения «Содержание городских территорий» во Владивостоке машут лопатами на тротуарах, лестницах, виадуках и на других пешеходных территориях города. Сильный снегопад начался в ночь на 18 ноября и к утру превратил город в большой сугроб.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются на магистральных и внутриквартальных дорогах Владивостока. Правда, из-за 10-балльных пробок сделать это непросто. Как сообщили на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», еще накануне дороги были обработаны противогололёдными реагентами, но прошедший ливень смыл их с проезжей части.

Сейчас на всех 24 участках, на которые в преддверии зимы поделили Владивосток, работают звенья снегоуборочной техники. Но в связи с транспортными заторами движение этих машин, как и других автомобилей горожан, затруднено.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

ИСТОЧНИК KP.RU

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