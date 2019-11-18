2019-11-18T08:01:25+03:00
Общество

Кто-то скользит, а кто-то тонет: из-за снегопада машины ушли под воду во Владивостоке

Местные сообщают о том, что подобная ситуация на улице Космонавтов ежегодно [видео]
Кристина ГРИН
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Такое, по словам местных, происходит ежегодно.Такое, по словам местных, происходит ежегодно.Фото: Социальные сети
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В ночь с 17 на 18 ноября на Владивосток обрушилось стихийное бедствие. Циклон принес в дальневосточную столицу настоящую зиму. Осадки продолжились и в понедельник. Такое бодрое начало рабочей недели приготовила для нас погода. Не удивительно, что город мгновенно сковали 10-балльные пробки, а метель сносила людей, которые торопились на работу по пути на автобусные остановки.

Но вот что, действительно, удивило, так это обстановка на улице Космонавтов. Пока машины на других трассах пытались справиться со снегом, там иномарки ушли под воду. Притом, конкретно.

Кто-то скользит, а кто-то тонет: из-за снегопада машины ушли вод воду во Владивостоке.Социальные сети

- Впервые в жизни поддерживаю и сочувствую городу. С ночи до 6 утра лило как из ведра. С 7 пошел снег, - сообщают местные жители.

Нам остается только верить и надеяться, что владельцы машин успешно выплывут из заточения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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