СЕГОДНЯ 08:06 2019-11-18T08:06:16+03:00

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Владивостокское издательство «Рубеж» выпустило в свет книгу «Плавание “Барракуды” в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая». Издание представляет собой перевод на русский язык путевых заметок молодого корабельного врача Джона Тронсона. Читатели ознакомятся со взглядом англичанина на события Крымской войны 1853- 1856 гг. на Тихом океане.

Побывав на паровом шлюпе «Барракуда» у берегов Японии, Китая, Кореи и России, Тронсон описывает быт феодальной Японии, стычки с китайскими пиратами, жизнь в колонии Гонконг и иностранном сеттльменте Шанхая, а также взятие англичанами Петропавловска-Камчатского и разорение фактории РАК в Аяне…

Книга Дж. Тронсона раскрывает неизвестные подробности о хозяйственном укладе и образе жизни населения япономорского побережья Маньчжурии, известного ныне как Уссурийский край. Она снабжена уникальными рисунками и литографиями, включая первое изображение бухт Св. Ольги и Золотой Рог, сделанными англичанами в 1856 году, до прихода в эти места русской армии и флота.

Помимо всего прочего, книга предоставляет возможность сравнить два взгляда на окружающий мир - русского барина («Фрегат "Паллада"») и британского врача («Плавание "Барракуды"»), поскольку и Дж. Тронсон, и И. А. Гончаров почти в одно и то же время посещали одни и те же места и были свидетелями одних и тех же событий.

Настоящее издание путевых заметок Дж. Тронсона является первым полным переводом книги на русский язык. Для удобства читателя книга снабжена подробными постраничными Примечаниями и дополнена Приложениями - краткими биографиями упомянутых в тексте лиц, данными о торговых и военных судах, участвующих в описываемых событиях, а также Указателем географических названий. Переводчик Андрей Сидоров.