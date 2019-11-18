2019-11-18T08:06:16+03:00
Общество

Издательство «Рубеж» выпустило в свет книгу «Плавание “Барракуды” в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая»

Издание представляет собой перевод на русский язык путевых заметок корабельного врача Джона Тронсона
Поделиться:
Обложка книги «Плавание Барракуды». Фото предоставлено издательством «Рубеж».Обложка книги «Плавание Барракуды». Фото предоставлено издательством «Рубеж».
Изменить размер текста:

Владивостокское издательство «Рубеж» выпустило в свет книгу «Плавание “Барракуды” в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая». Издание представляет собой перевод на русский язык путевых заметок молодого корабельного врача Джона Тронсона. Читатели ознакомятся со взглядом англичанина на события Крымской войны 1853- 1856 гг. на Тихом океане.

Побывав на паровом шлюпе «Барракуда» у берегов Японии, Китая, Кореи и России, Тронсон описывает быт феодальной Японии, стычки с китайскими пиратами, жизнь в колонии Гонконг и иностранном сеттльменте Шанхая, а также взятие англичанами Петропавловска-Камчатского и разорение фактории РАК в Аяне…

Книга Дж. Тронсона раскрывает неизвестные подробности о хозяйственном укладе и образе жизни населения япономорского побережья Маньчжурии, известного ныне как Уссурийский край. Она снабжена уникальными рисунками и литографиями, включая первое изображение бухт Св. Ольги и Золотой Рог, сделанными англичанами в 1856 году, до прихода в эти места русской армии и флота.

Помимо всего прочего, книга предоставляет возможность сравнить два взгляда на окружающий мир - русского барина («Фрегат "Паллада"») и британского врача («Плавание "Барракуды"»), поскольку и Дж. Тронсон, и И. А. Гончаров почти в одно и то же время посещали одни и те же места и были свидетелями одних и тех же событий.

Настоящее издание путевых заметок Дж. Тронсона является первым полным переводом книги на русский язык. Для удобства читателя книга снабжена подробными постраничными Примечаниями и дополнена Приложениями - краткими биографиями упомянутых в тексте лиц, данными о торговых и военных судах, участвующих в описываемых событиях, а также Указателем географических названий. Переводчик Андрей Сидоров.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Владивостока установила личности молодоженов, которые после обмена колец забыли, что не на Кавказе
Убил, а потом сбежал: в Приморье задержали водители «Лексуса», по вине которого в ДТП погибла 3-летняя девочка
Все лучшее - детям: Почта России во Владивостоке проведет необычный праздник для детей
В Приморье арестовали двух мужчин, которые ради денег и «Лексуса» сожгли граждан Китая
Главный синоптик Приморья рассказал, когда настанет коллапс
Коммунальщики устраняют последствия непогоды, из-за которой жители Приморья сидят без света
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
Кто-то скользит, а кто-то тонет: из-за снегопада машины ушли под воду во Владивостоке
Дорожники Владивостока вышли на ручную уборку снега
Школы и детсады Владивостока работают, несмотря на снегопад, но прогулы не считаются
В заснеженном Владивостоке перебои с общественным транспортом
«Лучше оставайтесь дома»: снегопад парализовал движение во Владивостоке
15-летний подросток, обворовывавший своих соседей, избил до смерти мужчину
Погода во Владивостоке на 18 ноября 2018 года: в регионе объявлен оранжевый уровень опасности
Таинственно пропавшую у берегов Приморья шхуну «Муксун» приходится искать волонтерам
Почти 20 миллионов за неделю: автомобилисты Приморья доездились
Во Владивостоке погибли в ДТП 42 человека чуть меньше чем за год
Стрельбой молодоженов из автомата у Первомайского ЗАГСа Владивостока занялась полиция
Стена жилого дома рухнула вечером в Уссурийске, эвакуировано 13 человек
«Дог-парки» и бесплатную стерилизацию анонсировали в Приморье
Счастье – жителям, горе – дрифтерам: на популярном кольце Владивостока появились лежачие полицейские
Вот тебе и выходной: дороги дальневосточной столицы сковали пробки
Жители Владивостока останутся после выходных без света и воды
Повернул на все деньги: водитель малолитражки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке