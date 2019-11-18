Коммунальщики устраняют последствия непогоды, из-за которой жители Приморья сидят без света

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-18T08:18:07+03:00

Сейчас энергетики работает над восстановлением электроснабжение во Владивостоке, Фокино, Лазовском и Хасанском районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Бригады коммунальщиков вышли на усиленный режим работы. Причиной тому – непогода. В понедельник, 19 ноября, регион оказался во власти стихии. Циклон принес большое количество осадков и транспортный коллапс. Несмотря на это, жилищно-коммунальный комплекс функционирует в штатном порядке, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

По информации департамента энергетики, по ЖКХ и топливным ресурсам, в крае произошло 14 отключений. Большинство из них уже устранены. Сейчас энергетики работает над восстановлением электроснабжение во Владивостоке, Фокино, Лазовском и Хасанском районах

- Специалисты подчеркнули, что все котельные обеспечены электричеством, теплоснабжение населенных пунктов не нарушено, - отметили в пресс-службе АПК.

Во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб. Телефон Единой службы спасения – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU