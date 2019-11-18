Коммунальщики устраняют последствия непогоды, из-за которой жители Приморья сидят без света
Бригады коммунальщиков вышли на усиленный режим работы. Причиной тому – непогода. В понедельник, 19 ноября, регион оказался во власти стихии. Циклон принес большое количество осадков и транспортный коллапс. Несмотря на это, жилищно-коммунальный комплекс функционирует в штатном порядке, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.
По информации департамента энергетики, по ЖКХ и топливным ресурсам, в крае произошло 14 отключений. Большинство из них уже устранены. Сейчас энергетики работает над восстановлением электроснабжение во Владивостоке, Фокино, Лазовском и Хасанском районах
- Специалисты подчеркнули, что все котельные обеспечены электричеством, теплоснабжение населенных пунктов не нарушено, - отметили в пресс-службе АПК.
Во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб. Телефон Единой службы спасения – 112.
ИСТОЧНИК KP.RU