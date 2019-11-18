СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-18T09:43:02+03:00

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Случилось все в сентябре этого года. В социальных сетях распространились снимки с двумя гражданами Китая, которые будто сквозь землю провалились. Вместе с ними попала и их дорогостоящая машина марки «Лексус». В течение двух месяцев не было ни единой информации о том, где могли бы находиться иностранцы. Оказалось, что оба – мертвы. Их убили ради денег и как раз этой иномарки

Двое жителей Приморья 1959 и 1968 годов рождения объединились для этого преступления. Убийство, сопряженное с разбоем, было запланировано заранее. Они под выдуманным предлогом заманили китайцев, которые занимались скупкой дикоросов, на безлюдное место в районе села Пшеницыно. Там без свидетелей они забрали у иностранцев деньги и машину. Оставлять граждан КНР в живых они не собирались, поэтому взяли с собой огнестрелы. В конечном итоге – два трупа. Их приморцы сожгли во избежание улик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/744389" frameborder="0"></iframe> В Приморье арестовали двух мужчин, которые ради денег и «Лексуса» сожгли граждан Китая.СУ СК России по Приморскому краю

Тем не менее, вычислить предполагаемых преступников оперативникам все же удалось. Они возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Подозреваемые задержаны и 11 ноября 2019 года по ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в пресс-службе СУ СК России Приморскому краю. - В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемой статье.

Если вина будет доказана, обоим грозит до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU