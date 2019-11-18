Все лучшее - детям: Почта России во Владивостоке проведет необычный праздник для детей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-18T09:49:02+03:00

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23 ноября во Владивостоке Почта России проведет День подписчика для самых маленьких. Праздник будет приурочен ко Дню матери.

Специально для юных подписчиков организаторы подготовили беспроигрышную лотерею, несколько мастер-классов по посткроссингу и бисероплетению, а также благотворительную подписку «Дерево Добра».

Читателей познакомят с редакциями газет, расскажут о том, как работают детские издания.

Каждому маленькому подписчику сладкий подарок!

Начало в 12:00 ул. Верхнепортовая, 2 почтовое отделение 690090 2 этаж.