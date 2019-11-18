2019-11-18T10:13:44+03:00
Происшествия

Убил, а потом сбежал: в Приморье задержали водители «Лексуса», по вине которого в ДТП погибла 3-летняя девочка

Оперативникам так и не удалось выяснить, был ли мужчина за рулем в нетрезвом состоянии
Кристина ГРИН
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Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Смертельная авария произошла в минувшую субботу, 16 ноября. В результате погибли 62-летняя женщина и трехлетняя девочка. Водитель, который управлял «Лексусом», скрылся с места ДТП, потому что именно он спровоцировал столкновение иномарок и скорее всего, именно он будет отвечать за смерть двух человек.

Напомним, что мужчина на дорогостоящей иномарке двигался по трассе из Уссурийска в сторону Владивостока. В Надежденском районе он совершил столкновение с иномаркой, которая ехала в том же направлении. Последняя из-за удара выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. В результате погибли: 62-летняя женщина из одной иномарки и 3-летняя девочка из другой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности двух и более лиц».

- В результате следственных и оперативных действий водитель автомобиля «Lexus GS 350» установлен и задержан. Им оказался 41-летний мужчина из города Уссурийск. - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. -Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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