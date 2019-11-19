Ветрено, снежно и гололед – синоптики рассказали о погоде на 19 ноября во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:28 2019-11-19T00:28:10+03:00

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Приморье продолжает находиться во власти циклона, сейчас погоду определяет его тыловая часть. Отсюда в крае переменная облачность, местами осадки. Синоптики предупреждают о гололедице. Днем температуры воздуха опустятся до -4 -13 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на восточном побережье сильный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Специалисты прогнозируют со 40-процентное вероятностью снег вечером. Днем -6 -8 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный.

В Уссурийске без осадков. На дорогах также гололедица. Температуры воздуха варьируются в пределах -6-8 градусов. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного.

До -6 сегодня в Находке. По данным синоптиков, здесь – переменная облачность – без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный сильный.

ИСТОЧНИК KP.RU