2019-11-19T00:47:49+03:00
Общество

Закрытая из-за снежной бури объездная трасса Седанка - Патрокл во Владивостоке открыта

Власти просят водителей быть внимательнее на дорогах
Кристина ГРИН
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Особое внимание скоростному режиму.Особое внимание скоростному режиму.Фото: Социальные сети
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В понедельник, 18 ноября, утром из-за снежного циклона, который обрушился на регион, ГИБДД объявила о временном закрытии объездной трассы Седанка-Патрокл во Владивостоке. Неблагоприятные погодные условия могли стать причиной ДТП. Такое решение было принято, чтобы избежать подобных нежелательных последствий.

- В течение дня спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в количестве 10 единиц убирала снег и образовавшуюся наледь, велась обработка покрытия противогололедными материалами, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока.

Мэрия также отмечает, что вчера вечером объездная трасса была открыта для движения. Тем не менее сложный рельеф дороги никуда не делся, поэтому водителям нужно быть предельно внимательными за рулем. Особое внимание скоростному режиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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