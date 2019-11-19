2019-11-19T01:09:33+03:00
Общество

Во Владивостоке осудят бизнесмена, который хотел зарабатывать на психотропных веществах и зависимых людях

Все запрещенные товары он покупала через интернет
Кристина ГРИН
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Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Фрунзенский районный суд скоро рассмотрит уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в значительном размере» в отношении местного жителя. Как оказалось, мужчина нигде не работал и решил пойти на преступление, чтобы просто разбогатеть. Так в интернете он нашел сайт с наркотиками и психотропными веществами и купил их для дальнейшей перепродажи, но уже по другой цене. Разумеется, более высокой.

В марте этого года он таки нашел покупателей на свои товары и услуги. Только вот им оказались работающие под прикрытием оперативники. Ну тут уже ясно, что сделка не состоялась.

- После документирования факта сбыта психотропного вещества наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции, несостоявшемуся «предпринимателю» грозит наказание до 15 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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