Хочешь отсидеть 15 суток? Просто допусти наезд на ногу полицейского во Владивостоке
Случилось все в районе улицы Краева во Владивостоке. Там как раз патрулировали сотрудники дорожно-патрульной службы. Они и обратили внимание на машину Тойота Пасс. Инспекторы приняли решение остановить иномарку, однако водитель выполнять эти требования не спешил, просто их проигнорировал. Даже увеличил скорость движения и попытался скрыться.
А вот на улице Краева дерзкий водитель намеренно совершил касательное столкновение с патрульной машиной, наехал на ногу инспектора, а потом уехал. У сотрудника органов диагностировали перелом левой стопы.
24-летний виновник происшествия вскоре был найден и задержан. Его машина временно изъята на стоянку задержания. Так в его отношении составили административный протокол. Мировой судья назначил ему наказание – 15 суток ареста.
- Материалы проверки о применении насилия в отношении представителя власти направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU