Хочешь отсидеть 15 суток? Просто допусти наезд на ногу полицейского во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:45 2019-11-19T01:45:09+03:00

Так поступил парень, который не хотел сдаваться оперативникам, теперь ему грозит еще и уголовное наказание

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Случилось все в районе улицы Краева во Владивостоке. Там как раз патрулировали сотрудники дорожно-патрульной службы. Они и обратили внимание на машину Тойота Пасс. Инспекторы приняли решение остановить иномарку, однако водитель выполнять эти требования не спешил, просто их проигнорировал. Даже увеличил скорость движения и попытался скрыться.

А вот на улице Краева дерзкий водитель намеренно совершил касательное столкновение с патрульной машиной, наехал на ногу инспектора, а потом уехал. У сотрудника органов диагностировали перелом левой стопы.

24-летний виновник происшествия вскоре был найден и задержан. Его машина временно изъята на стоянку задержания. Так в его отношении составили административный протокол. Мировой судья назначил ему наказание – 15 суток ареста.

- Материалы проверки о применении насилия в отношении представителя власти направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU