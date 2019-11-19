2019-11-19T02:18:34+03:00
Общество

Восемь из десяти: снег и гололед подарили Владивостоку утренние пробки

Город уже по традиции «встал»
Кристина ГРИН
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Запасайтесь терпением и будьте внимательны за рулем. Фото: Яндекс.КартыЗапасайтесь терпением и будьте внимательны за рулем. Фото: Яндекс.Карты
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Новый день – новые пробки. Если без снега автомобилисты Владивостока были вынуждены мучиться из-за пробок, то с приходом циклона ситуация, разумеется, усугубилась. Теперь - хорошо бы добраться до работы хотя бы в день выезда, потому что сейчас карта больше похожа на алые артерии – дороги сковали пробки. Согласно программе Яндекс.Карты, заторам Владивостока присудили 8 из 10 баллов.

Сложнее всего ситуация на Золотом мосту, проспекте Красного Знамени, улице Аллилуева, улице Некрасовская, на Партизанском проспекте, Деревенской улице, Снеговой улице, Адмирала Юмашева, Народном проспекте, улице Всеволода Сибирского, Щедрина, Вилкова и Балтовской.

В ближайшее время положение лишь усугубиться, поэтому запасайтесь терпением и будьте внимательны за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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