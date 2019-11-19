В армию или в тюрьму? На жителя Владивостока завели «уголовку» за уклонение от службы

СЕГОДНЯ 03:34 2019-11-19T04:04:48+03:00

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Житель Владивостока уклонялся от призыва на военную службу и на него завели уголовное дело. 24-летнего парня за нарушение закона могут посадить на два года в тюрьму, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

По предварительной версии, молодой человек получил повестку еще в сентябре 2019 года. Расписался и в определенный срок должен был прибыть в отдел военного комиссариата. Куда он так и не явился. При этом законных оснований для отсрочки у него не было.

Следственные органы в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 328 – «Уклонение от призыва на военную службу». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU