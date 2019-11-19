Похитителя велосипедов из Владивостока осудили на 2,5 года
Мужчина похищал велосипеды и сбывал их за деньги через интернет. За преступные действия районный суд осудил жителя Владивостока. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Обвиняемый украл из подъезда дома горный велосипед, закрепленный к перилам противоугонным тросом. Следствие установило, что аналогичным способом он совершил пять хищений. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил сумму более 150 тысяч рублей.
Подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных 158 статьей УК – кража с причинением значительного вреда гражданину. Два похищенных велосипеда сотрудники полиции вернули владельцам, а гражданские иски удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU