2019-11-19T04:16:46+03:00
Общество

Приморец попытался провезти в исправительную колонию девять телефонов

Попытку передачи запрещенных предметов предотвратили сотрудники ГУФСИН
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчина пытался провезти сверток с телефонами на режимную территориюМужчина пытался провезти сверток с телефонами на режимную территориюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Приморец попытался провезти в тюрьму девять сотовых телефонов. Запрещенные предметы обнаружили сотрудники ГУФСИН. Мужчина понесет административное наказание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильное ведомство.

Подозреваемый провозил на режимную территорию отсев для производства стройматериалов. При досмотре его автомобиля обнаружили сверток с мобильниками. Их передача, согласно действующему законодательству, запрещена. На нарушителя составили протокол, специалисты проводят проверку. мужчина был водителем от сторонней организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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