Приморец попытался провезти в исправительную колонию девять телефонов
Приморец попытался провезти в тюрьму девять сотовых телефонов. Запрещенные предметы обнаружили сотрудники ГУФСИН. Мужчина понесет административное наказание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильное ведомство.
Подозреваемый провозил на режимную территорию отсев для производства стройматериалов. При досмотре его автомобиля обнаружили сверток с мобильниками. Их передача, согласно действующему законодательству, запрещена. На нарушителя составили протокол, специалисты проводят проверку. мужчина был водителем от сторонней организации.
ИСТОЧНИК KP.RU