2019-11-19T04:45:07+03:00
Общество

Забирайте свою говядину: 26 тонн мяса отправят из Приморья обратно в Аргентину

При ввозе импортной продукции были нарушены ветеринарно-санитарные нормы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У продукции были выявлены нарушенияУ продукции были выявлены нарушенияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Госинспектор Россельхознадзора не допустил к ввозу в Приморье 26 тонн говядины - у продукции выявили серьезные ветеринарно-санитарные нарушения. 14 ноября российской стороной было принято решение отправить поднадзорную продукцию обратно в Аргентину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильное ведомство.

Мясо находилось на складе временного хранения в городе Артеме. Именно там сотрудники территориального управления Россельхознадзора и установили, что у некоторой продукции разнятся наименования (название на этикетке должно соответствовать названию в ветеринарном сертификате), а у части говядины и вовсе отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы.

Это является нарушением пункта 6.3 положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

ИСТОЧНИК KP.RU

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