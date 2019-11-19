2019-11-19T05:42:09+03:00
Общество

Уссуриец испугался уголовной ответственности и выплатил алименты

Его задолженность составляла 95 тысяч рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчина из Приморья уклонялся от алиментовМужчина из Приморья уклонялся от алиментовФото: Андрей ЗАМАХИН
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Уссуриец отказывался выплачивать денежные средства на содержание своей 12-летней дочери. Только после того, как в отношении него возбудили уголовное дело, он погасил задолженность, включая исполнительный сбор, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю.

Мужчина долгое время уклонялся от своих родительских обязанностей - не выплачивал алименты. По итогу у него накопился долг свыше 95 тысяч рублей. На него составили административный протокол и назначили 30 часов обязательных работ. Но отбывание наказания не побудило приморца обеспечить материальное содержание своего ребенка.

За уклонение от уплаты алиментов дознавателем отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю в отношении должника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ.

Гражданин, только осознав, что ему грозит лишение свободы выплатил алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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