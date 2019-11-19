2019-11-19T08:45:02+03:00
Происшествия

«Вел себя агрессивно, угрожал пистолетом»: в Приморье задержали дерзкого пассажира, который напал на таксиста

Водителю, чтобы не пострадать, пришлось действовать быстро. Его спасла «тревожная кнопка»
Кристина ГРИН
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Таксисту помог случай и алкогольное опьянение пассажира.Таксисту помог случай и алкогольное опьянение пассажира.Фото: Евгения ГУСЕВА
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18 ноября. 4 утра. Максим (имя изменено – прим.ред.) работает в Уссурийске таксистом. В тот день он увидел заявку с улицы Муравьева до улицы Вокзальная дамба. Был рядом, поэтому решил взять пассажира. В салон машины сел мужчина средних лет с явными признаками алкогольного опьянения. Уже в пути Михаил заметил, что незнакомец ведет себя довольно таки агрессивно. Такое поведение для таксиста было удивительным, но дерзкий пассажир пошел дальше. Неожиданно он достал пистолет и стал угрожать водителю.

Михаил оказался не из паникеров. Взял себя в руки и ситуацию под контроль. Он тут же нажал тревожную кнопку, съехал с трассы и выскочил из автомобиля.

- Сигнал поступил на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по городу Уссурийску, - отметили в пресс-службе Росгвардии по Приморскому краю. - Диспетчер определил, что сигнализация установлена в автомобиле такси.

Пока пьяный пассажир понял, что случилось, прошло несколько минут. За это время сотрудники Росгвардии успели приехать на место происшествия и задержать 39-летнего злоумышленника. При себе у него как раз нашли пневматический пистолет. В дальнейшем его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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