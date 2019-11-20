2019-11-20T00:43:01+03:00
Общество

Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье

На прогностической карте край выделен зеленым цветом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На дорогах застыл гололедНа дорогах застыл гололедФото: Михаил ФРОЛОВ
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Федеральные синоптики определили степень интенсивности опасных явлений в Приморском крае на 20 ноября. Территории присвоили зеленый цвет, означающий, что экстренно оповещать жителей о погоде в ближайшие сутки не потребуется - все показатели в пределах нормы, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Росгидромет".

На приморскую погоду сегодня влияет гребень антициклона. В регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах застыла местами гололедица. Ветер преимущественно берет направление с северо-запада, по скорости - от умеренного до сильного. Температура воздуха -15…-4 градуса.

Во Владивостоке, по прогнозам экспертов в гидрометеорологии, переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер дует с северо-запада. Температура воздуха -4…-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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