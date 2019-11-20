Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей

СЕГОДНЯ 01:24 2019-11-20T01:29:30+03:00

В Приморье уже почти неделю разыскивают молодого парня. Фото: pixabay

Олег почти неделю назад вышел из общежития колледжа в куртке и сланцах, но так и не вернулся

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В Приморье разыскивают молодого человека с черными волосами и светлой кожей. Олег 14 ноября вышел из общежития КГБ ПОУ "АТК", и до сих пор его местоположение неизвестно, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на отряд добровольцев "Примпоиск".

Устинкин Олег в момент ухода был одет в черную с капюшоном куртку длиной до колен, синие джинсы, черную футболку с красно-белой надписью и, внимание, сланцы. Последние были черного цвета с перемычкой, отделяющей палец.

Юношу ищут по ориентировке. Источник: "Примпоиск"

Парню на вид 16-17 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое.

Всех, кто может сообщить хоть какую-нибудь информацию о местонахождении юноши просят позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция; 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42– волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU