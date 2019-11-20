2019-11-20T02:13:48+03:00
Общество

"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки

Сервис "Яндекс" оценил дорожную обстановку на твердую восьмерку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Транспортный коллапс во Владивостоке. Карта: "Яндекс"Транспортный коллапс во Владивостоке. Карта: "Яндекс"
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На владивостокских дорогах 20 ноября очередной транспортный коллапс. С самого утра жители города стоят в многокилометровых пробках, высказывая свое недовольство в интернете, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Из-за выпавшего снега и образовавшейся после него гололедицы, дороги приморской столицы (на которых и без того постоянные пробки) оказались просто-напросто парализованы. На 9 утра сервис "Яндекс" оценил ситуацию на твердую восьмерку.

Наиболее затруднено движение сейчас в трех районах города: Первореченском, Фрунзенском и Первомайском. Красным цветом обведены, конечно же, проспекты 100-летия (причем в обе стороны) и Красного Знамени, "встали" Некрасовский и Океанский проспекты.

Не проехать, ни пройти на улицах: Русская, Постышева, Фирсова, Иртышска, Выселковая, Баляева, Котельникова, Юмашева, Воропаева, Борисенко, Фадеева, Окатовая - перечислять можно до бесконечности. Намертво застыл транспорт по улице Луговой, один из автомобилистов в шутку просит вызвать ему туда вертолет.

В других "разговорчиках" на онлайн-картах владивостокцы утверждают, что стареют куда быстрее, чем едут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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