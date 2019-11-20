2019-11-20T04:08:28+03:00
Происшествия

Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав

Нерадивую мать также лишили родительских прав
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Ранее автоледи уже привлекалась за нарушение ПДД, а в отношении нее и вовсе уже расследовались два уголовных делаРанее автоледи уже привлекалась за нарушение ПДД, а в отношении нее и вовсе уже расследовались два уголовных делаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Злостную нарушительницу правил дорожного движения из Артема попытаются перевоспитать в исправительной колонии. 28-летняя женщина не имея ни морального, ни физического права управлять машиной, регулярно садилась за руль. Более того, она частенько пребывала в состоянии алкогольного опьянения и попадала в ДТП.

Последней каплей стало ДТП в районе дома № 68 на улице Кирова. Женщина за рулем «Хонды Аирвейв» увидела на дороге полицейских и попыталась скрыться. Она заехала во двор и столкнулась с двумя авто, которые стояли возле дома. После женщина въехала в стену дома.

Подоспевшие полицейские предложили автоледи пройти медицинское освидетельствование, но женщина отказалась. Госавтоинспекторам ничего не оставалось, кроме как составить протокол и разойтись.

Однако дальше стали выясняться эпизоды из биографии не особенно законопослушной женщины. Ранее автоледи уже привлекалась за нарушение ПДД, а в отношении нее и вовсе уже расследовались два уголовных дела, возбужденных по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание – до двух лет колонии. Любительница пьяной езды стала фигурантом третьего уголовного дела.

Следствию удалось доказать, что жительница Артема неоднократно садилась за руль в нетрезвом состоянии. Причем у нее не было соответствующих документов – женщина не училась в автошколе. Кроме этого, горе-водитель не один раз становилась фигурантом уголовных дел за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

В инспекции по делам несовершеннолетних женщину охарактеризовали не с лучшей стороны. Оказалось, что любительница сесть за руль подшофе – мать двоих малолетних детей. Их воспитанием жительница Артема не занимается, на нее часто составлялись протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- Артемовский городской суд признал подсудимую виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Решением суда 28-летняя жительница Артема лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье
Он такой же, как мы: губернатор Приморья застрял в пробке и пошел на работу пешком через сугробы
Снова в десятку: Владивосток парализован, коллапс в городе достиг максимального уровня
«Кто-то боится перевозить больших кошек, а мы нет»: КамАЗ поддержал толстого Витю из Владивостока, которого не пустили в самолет
«Вел себя агрессивно, угрожал пистолетом»: в Приморье задержали дерзкого пассажира, который напал на таксиста
Уссуриец испугался уголовной ответственности и выплатил алименты
В детском центре «Океан» стартовала третья профильная смена ДРСК «Энергия Старта»
Забирайте свою говядину: 26 тонн мяса отправят из Приморья обратно в Аргентину
Приморец попытался провезти в исправительную колонию девять телефонов
Похитителя велосипедов из Владивостока осудили на 2,5 года
В армию или в тюрьму? На жителя Владивостока завели «уголовку» за уклонение от службы
Восемь из десяти: снег и гололед подарили Владивостоку утренние пробки
Хочешь отсидеть 15 суток? Просто допусти наезд на ногу полицейского во Владивостоке
Во Владивостоке осудят бизнесмена, который хотел зарабатывать на психотропных веществах и зависимых людях
Закрытая из-за снежной бури объездная трасса Седанка - Патрокл во Владивостоке открыта
Ветрено, снежно и гололед – синоптики рассказали о погоде на 19 ноября во Владивостоке
Полиция Владивостока установила личности молодоженов, которые после обмена колец забыли, что не на Кавказе
Убил, а потом сбежал: в Приморье задержали водителя «Лексуса», по вине которого в ДТП погибла 3-летняя девочка
Все лучшее - детям: Почта России во Владивостоке проведет необычный праздник для детей
В Приморье арестовали двух мужчин, которые ради денег и «Лексуса» сожгли граждан Китая
Главный синоптик Приморья рассказал, когда настанет коллапс