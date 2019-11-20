Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав

СЕГОДНЯ 04:08 2019-11-20T04:08:28+03:00

Ранее автоледи уже привлекалась за нарушение ПДД, а в отношении нее и вовсе уже расследовались два уголовных дела Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Злостную нарушительницу правил дорожного движения из Артема попытаются перевоспитать в исправительной колонии. 28-летняя женщина не имея ни морального, ни физического права управлять машиной, регулярно садилась за руль. Более того, она частенько пребывала в состоянии алкогольного опьянения и попадала в ДТП.

Последней каплей стало ДТП в районе дома № 68 на улице Кирова. Женщина за рулем «Хонды Аирвейв» увидела на дороге полицейских и попыталась скрыться. Она заехала во двор и столкнулась с двумя авто, которые стояли возле дома. После женщина въехала в стену дома.

Подоспевшие полицейские предложили автоледи пройти медицинское освидетельствование, но женщина отказалась. Госавтоинспекторам ничего не оставалось, кроме как составить протокол и разойтись.

Однако дальше стали выясняться эпизоды из биографии не особенно законопослушной женщины. Ранее автоледи уже привлекалась за нарушение ПДД, а в отношении нее и вовсе уже расследовались два уголовных дела, возбужденных по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание – до двух лет колонии. Любительница пьяной езды стала фигурантом третьего уголовного дела.

Следствию удалось доказать, что жительница Артема неоднократно садилась за руль в нетрезвом состоянии. Причем у нее не было соответствующих документов – женщина не училась в автошколе. Кроме этого, горе-водитель не один раз становилась фигурантом уголовных дел за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

В инспекции по делам несовершеннолетних женщину охарактеризовали не с лучшей стороны. Оказалось, что любительница сесть за руль подшофе – мать двоих малолетних детей. Их воспитанием жительница Артема не занимается, на нее часто составлялись протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- Артемовский городской суд признал подсудимую виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Решением суда 28-летняя жительница Артема лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU