Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 04:29 2019-11-20T04:30:39+03:00

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Крупнейшая в России специализированная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - АО «Восточный Порт» - сообщает об отгрузке с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля. Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта» – юбилей предприятия отмечается в текущем году.

Церемония, посвящённая знаковому событию, состоялась на 51-м причале АО «Восточный Порт», где была осуществлена погрузка полумиллиардной тонны угля на судно «HL IBT» грузоподъёмностью 81398 тонн. Мероприятие в режиме телемоста транслировалось на большой экран стенда АО «Восточный Порт» в столичном «Гостином Дворе», где в эти дни проходит XIII Международный форум «Транспорт России». Торжественный старт погрузке дали специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Многочисленные зрители у стенда АО «Восточный Порт» могли наблюдать на экране основной цикл закрытой, высокотехнологичной и экологически безопасной перевалки угля, начиная от выгрузки угля в закрытом вагоноопрокидывателе, его транспортировку по закрытым конвейерным линиям до судопогрузочной машины и погрузку в открытые трюмы балкера.

Отметим, с момента основания «Восточного Порта» на его причалах отгружено 500 млн тонн угля, обработано свыше 8 млн вагонов, а под погрузку принято более 29 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 210 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.

- Поздравляем с юбилейной тонной. Удачи! - обратился к работникам терминала Сергей Иванов.

- Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря достигнутой с введением Третьей очереди угольного комплекса пропускной способности АО «Восточный Порт» до 55 млн тонн, российские угледобывающие предприятия получат новые возможности для долгосрочных поставок своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.