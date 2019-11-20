Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-20T06:35:09+03:00

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Спустя несколько дней во Владивостоке открыли самую крутую улицу – Капитана Шефнера. Крутой спуск был закрыт 18 ноября – дорога обледенела и превратилась в сплошной каток, передает «Комсомолка» со ссылкой на администрацию дальневосточной столицы.

Последствия прошедшего два дня назад снегопада во Владивостоке разгребают до сих пор. Из-за плохих погодных условий произошел транспортный коллапс, а некоторые особенно сложные участки дорог и вовсе закрыли. Один из таких – Капитана Шефнера.

Самую крутую улицу города приводили в порядок два дня. Спуск очищали от снега и наледи, а также несколько раз обрабатывали противогололедными материалами. 20 ноября Капитана Шефнера открыли для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU