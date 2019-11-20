2019-11-20T08:18:51+03:00
Общество

Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока

Две из них успели нанести до снегопада
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В следующем году «вафельницы» также продолжат появляться на перекрестках ВладивостокаВ следующем году «вафельницы» также продолжат появляться на перекрестках ВладивостокаФото: vlc.ru
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Как только позволит погода, во Владивостоке появится новая разметка «вафельница». Ее нанесут по трем адресам, а две уже красуются на улицах дальневосточной столицы, передает «КП» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Вафельницу» уже нанесли на перекрестки Фонтанной и Океанского проспекта, а также перекрестке улиц Светланской, Тигровой, Набережной и Пограничной. Такая разметка обозначает участок, на который нельзя выезжать, если впереди пробка.

Впервые «вафельница» появилась в дальневосточной столице в этом году на перекрестке Океанского проспекта и Алеутской. Во время ремонта дороги разметку сняли вместе со старым асфальтом, но ее вновь нанесут, как только позволит погода. Также «вафельница» появится на Океанском проспекте в районе Дальпресса и ТЦ «Изумруд».

Как добавили в мэрии, новую разметку наносят по предложениям горожан. В следующем году «вафельницы» также продолжат появляться на перекрестках Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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