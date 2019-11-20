Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Как только позволит погода, во Владивостоке появится новая разметка «вафельница». Ее нанесут по трем адресам, а две уже красуются на улицах дальневосточной столицы, передает «КП» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Вафельницу» уже нанесли на перекрестки Фонтанной и Океанского проспекта, а также перекрестке улиц Светланской, Тигровой, Набережной и Пограничной. Такая разметка обозначает участок, на который нельзя выезжать, если впереди пробка.
Впервые «вафельница» появилась в дальневосточной столице в этом году на перекрестке Океанского проспекта и Алеутской. Во время ремонта дороги разметку сняли вместе со старым асфальтом, но ее вновь нанесут, как только позволит погода. Также «вафельница» появится на Океанском проспекте в районе Дальпресса и ТЦ «Изумруд».
Как добавили в мэрии, новую разметку наносят по предложениям горожан. В следующем году «вафельницы» также продолжат появляться на перекрестках Владивостока.
ИСТОЧНИК KP.RU