2019-11-20T09:52:55+03:00
Общество

Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье

Такие меры предприняты в связи с распространением опасного вируса
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Ограничения будут действовать до 15 января 2020 годаОграничения будут действовать до 15 января 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморье запретили охоту с загоном и с охотничьими собаками на копытных животных. Этому есть две причины: первая – борьба с африканской чумой свиней, которая уже перекинулась на диких кабанов. Вторая – безопасность охотников, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на АПК.

Новые меры приняты для того, чтобы сохранить популяции кабана от повальной болезни. Дело в том, что большинство охотников шумом и криками выгоняют животных с насиженных мест. Тем самым звери могут сменить место обитания и попасть на территорию, зараженную африканской чумой свиней.

- Охота с собаками может привести к нападению крупного хищника. При возникновении опасности собака бежит к человеку, ища защиты, что может спровоцировать нападение тигра или медведя на человека, как конкурента», – прокомментировал Дмитрий Панкратов, директора краевого департамента охотничьего надзора.

Ограничения будут действовать до 15 января 2020 года. Сейчас на копытных можно охотиться с вышек, в засаде, с подхода, на кормовых полях или подкормочных площадках. Ограничения согласованы с федеральным Охотнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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