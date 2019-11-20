«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-20T10:31:01+03:00

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В Лазовском районе Приморья поймали мужчину, по указке которого было срублено несколько десятков дубов. «Черный лесоруб» хотел продавать заготовленную древесину. Как бы ни маскировал мужчина свою незаконную деятельность под бизнес, его все равно поймали.

«Черный лесоруб» промышлял в 2015-2016 годах в Сергеевском участковом лесничестве. Для того, чтобы его деятельность более-менее походила на легальный бизнес, мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и даже нанял рабочих. Предупредить сотрудников о своих преступных «черный лесоруб», конечно же, не спешил. Рабочих мужчина снабдил необходимой техникой, передал им инвентарь и поручил рубить лес.

- В результате незаконных действий фигуранта было спилено несколько десятков деревьев породы дуб, чем лесному фонду РФ причинен экологический ущерб в особо крупном размере на сумму свыше четырех миллионов рублей. В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного лесному фонду ущерба на имущество обвиняемого наложен арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Максимальное наказание – до семи лет колонии. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU