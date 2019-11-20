2019-11-20T10:54:43+03:00
Общество

«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня

Ситуация на дорогах дальневосточной столицы оценивается в девять баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Серьезные пробки отмечаются во всех частях города. Фото: сервис 2gisСерьезные пробки отмечаются во всех частях города. Фото: сервис 2gis
Изменить размер текста:

Жители Владивостока, по всей видимости, решили выехать с работы пораньше, чтобы долго не стоять в пробках. Судя о дорожной обстановке, такая мысль пришла в голову доброй половине дальневосточной столицы. Сервис 2gis говорит о девятибалльных пробках в городе, которые, скорее всего, усилятся с окончанием рабочего дня.

Серьезные пробки отмечаются во всех частях города. Основные заторы, традиционно, в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском и Первомайском районах.

Особенно сильные пробки отмечаются на улицах Светланская, Лазо, Суханова, Семеновская, Алеутская, Фонтанная, Пологая, Аллилуева, Новоивановская, Фадеева, Окатовая, Вилкова, Спортивная, Некрасовская, Постышева, Овчинникова. Частично стоят Уборевича, Западная, Гоголя, Луговая, Часовитина. Серьезные заторы зафиксированы на проспектах Океанском, Партизанском, Красного Знамени, Народном, 100-летия Владивостоку. Пробки также на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

В «разговорчиках» люди ругаются друг на друга – всем хочется попасть домой после тяжелого рабочего дня.

- Недалекие водители, если вы это читаете, то езжайте уже быстрей!

- Водители, радуйтесь, что вам после работы не в автобусе стоять приходится.

- Это что за стояние на Японском море в пять-то вечера?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье