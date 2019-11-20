«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-20T10:54:43+03:00

Серьезные пробки отмечаются во всех частях города. Фото: сервис 2gis

Ситуация на дорогах дальневосточной столицы оценивается в девять баллов

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Жители Владивостока, по всей видимости, решили выехать с работы пораньше, чтобы долго не стоять в пробках. Судя о дорожной обстановке, такая мысль пришла в голову доброй половине дальневосточной столицы. Сервис 2gis говорит о девятибалльных пробках в городе, которые, скорее всего, усилятся с окончанием рабочего дня.

Серьезные пробки отмечаются во всех частях города. Основные заторы, традиционно, в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском и Первомайском районах.

Особенно сильные пробки отмечаются на улицах Светланская, Лазо, Суханова, Семеновская, Алеутская, Фонтанная, Пологая, Аллилуева, Новоивановская, Фадеева, Окатовая, Вилкова, Спортивная, Некрасовская, Постышева, Овчинникова. Частично стоят Уборевича, Западная, Гоголя, Луговая, Часовитина. Серьезные заторы зафиксированы на проспектах Океанском, Партизанском, Красного Знамени, Народном, 100-летия Владивостоку. Пробки также на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

В «разговорчиках» люди ругаются друг на друга – всем хочется попасть домой после тяжелого рабочего дня.

- Недалекие водители, если вы это читаете, то езжайте уже быстрей!

- Водители, радуйтесь, что вам после работы не в автобусе стоять приходится.

- Это что за стояние на Японском море в пять-то вечера?

ИСТОЧНИК KP.RU