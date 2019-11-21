В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»

СЕГОДНЯ 01:19 2019-11-21T01:20:00+03:00

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В Приморье продолжаются поиски пропавшей шхуны «Муксун», которая вышла в бухту Светлая и пропала. В операции задействованы спасатели и волонтеры, обследовавшие тысячи квадратных километров морской акватории и сотни километров суши.

Шхуна с двумя людьми на борту вышла из Владивостока до бухты Светлая. Именно во время этого перехода связь с экипажем пропала, а судно исчезло без следа.

Спасатели и волонтеры уже прочесали береговые линии от поселка Дунай до бухты Анна, обследованы поселки Южно-Морской и Ливадия - всего в поисках шхуны пройдено 107 километров суши - все безрезультатно. Также осмотрено 2540,5 квадратных километра морской акватории и 8 тысяч квадратных метров под водой.

О пропавшей шхуне оповещаются проходящие мимо суда, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU