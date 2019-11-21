«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
Раннее утро, жители Владивосток спешат на работу в традиционных пробках. Дорожная ситуация осложнена перекрытой улицей и, согласно данным сервиса 2gis, оценивается в девять баллов.
Пробки во всех частях города. Самые сильные заторы в Ленинском, Перовмайском, Фрунзенском и Первореченском районах.
Стоят улицы Фадеева, Стрелковая, 40 лет ВЛКСМ, Калинина, Светланская, Алеутская, Фонтанная, Луговая, Жигура, Постышева, Русская, Гоголя. Из-за перекрытой улицы Котельникова стоят Адмирала Юмашева, Баляева, Спиридонова, Ладыгина, Стрелочная, Адмирала Кузнецова.
Частичные пробки на Борисенко, Вилкова, Олега Кошевого, Ужгородская и Очаковская на подъезде к мосту. Стоят проспекты Народный, Красного Знамени, Партизанский, Океанский, 100-летия Владивостоку. Традиционные заторы на Некрасовском путепроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU