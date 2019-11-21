На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем

СЕГОДНЯ 03:10 2019-11-21T03:10:01+03:00

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В выходные дни гребень антициклона сохранит свое влияние на Приморье. Однако, по данным специалистов, при южном ветре будет от - 4 до -11 градусов. Более того, на южном побережье столбик термометра едва опустится ниже 0, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Так как над соседними регионами в это время будет смещаться очередной циклон, в Приморье пройдут осадки. По данным сайта rp5, в субботу это будет дождь, а уже в воскресенье – снег. Максимальные дневные температуры воздуха будут в пределах +4+11 градусов.

- Вслед за фронтом придет очередная волна холода, и дневная температура понизится на 5–7 градусов. Во Владивостоке в ночь на субботу погода без осадков. Минимальная температура воздуха +3…+6 °C. Воздух прогреется до +6…+9 °C, - сообщают специалисты Примпогоды. - К вечеру начнется небольшой дождь, который сохранится в ночь на воскресенье. Минимальная температура воздуха +1…+3 °C. Воскресный день будет некомфортным. Сильный северный ветер, не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов.

Уже понятно, что в регионе будет очень скользко, поэтому будьте предельно аккуратными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU