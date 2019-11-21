2019-11-21T04:07:58+03:00
Происшествия

Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж

С огнем сражались около двух часов, выгорело 200 квадратов [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
ЧП случилось в Надеждинском районе ПриморьяЧП случилось в Надеждинском районе ПриморьяФото: dps_vl
Изменить размер текста:

Серьезный пожар произошел накануне вечером в Надеждинском районе Приморья. Огнем оказался объят двухэтажный коттедж в селе Прохладное, которое находится недалеко от Владивостока. По словам очевидцев, в момент происшествия хозяев не было дома. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», пожар уничтожил 200 квадратных метров постройки, обошлось без пострадавших.

Жители поселка Прохладное, увидев языки пламени в доме на улице Пушкина вызвали пожарных. Тревожный звонок на пульт пожарно-спасательной службы поступил в 20:36. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю в 20:55 огнеборцы преступили к тушению. В момент прибытия брандмейстеров горела крыша и второй этаж постройки. Огонь удалось локализовать в 21:27, а полностью ликвидировать в 22:45. В тушении приняли участие 5 пожарных и 2 единицы техники.

В приморском поселке сгорел двухэтажный дом.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ

Семья осталась на зиму без крова. В социальных сетях односельчане уже выразили готовность помочь погорельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»
Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке
В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку
На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем
Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки
Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»
Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление
«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье