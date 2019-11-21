Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж
Серьезный пожар произошел накануне вечером в Надеждинском районе Приморья. Огнем оказался объят двухэтажный коттедж в селе Прохладное, которое находится недалеко от Владивостока. По словам очевидцев, в момент происшествия хозяев не было дома. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», пожар уничтожил 200 квадратных метров постройки, обошлось без пострадавших.
Жители поселка Прохладное, увидев языки пламени в доме на улице Пушкина вызвали пожарных. Тревожный звонок на пульт пожарно-спасательной службы поступил в 20:36. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю в 20:55 огнеборцы преступили к тушению. В момент прибытия брандмейстеров горела крыша и второй этаж постройки. Огонь удалось локализовать в 21:27, а полностью ликвидировать в 22:45. В тушении приняли участие 5 пожарных и 2 единицы техники.
В приморском поселке сгорел двухэтажный дом.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ
Семья осталась на зиму без крова. В социальных сетях односельчане уже выразили готовность помочь погорельцам.
ИСТОЧНИК KP.RU