Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж

СЕГОДНЯ 04:05 2019-11-21T04:07:58+03:00

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Серьезный пожар произошел накануне вечером в Надеждинском районе Приморья. Огнем оказался объят двухэтажный коттедж в селе Прохладное, которое находится недалеко от Владивостока. По словам очевидцев, в момент происшествия хозяев не было дома. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», пожар уничтожил 200 квадратных метров постройки, обошлось без пострадавших.

Жители поселка Прохладное, увидев языки пламени в доме на улице Пушкина вызвали пожарных. Тревожный звонок на пульт пожарно-спасательной службы поступил в 20:36. Как рассказали «Комсомолке» специалисты пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю в 20:55 огнеборцы преступили к тушению. В момент прибытия брандмейстеров горела крыша и второй этаж постройки. Огонь удалось локализовать в 21:27, а полностью ликвидировать в 22:45. В тушении приняли участие 5 пожарных и 2 единицы техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/745065" frameborder="0"></iframe> В приморском поселке сгорел двухэтажный дом.Видео: dps_vlМилана СОКОЛ

Семья осталась на зиму без крова. В социальных сетях односельчане уже выразили готовность помочь погорельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU