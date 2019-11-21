2019-11-21T05:21:41+03:00
Происшествия

В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку

Бесплатный аттракцион на выживание в условиях гололеда появился вблизи Покровки [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль упал с моста в Приморье, обошлось без жертв. Фото: dps_pokrovkaАвтомобиль упал с моста в Приморье, обошлось без жертв. Фото: dps_pokrovka
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Октябрьском районе Приморья. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», недалеко от села Покровка водитель Toyota Corona не справился с управлением и машина упала с моста в реку Крестьянка.

По свидетельствам очевидцев, сам мост и прилегающая территория толком не расчищены. Местные жители уверяют, что этот участок довольно опасный и аварийный даже в хорошую погоду, а в условиях гололеда превратился в аттракцион на выживание. Стоит отметить, что автолюбителю в этот раз крайне повезло. В аварии обошлось без пострадавших. Не исключено, что сам водитель усугубил положение, не выбрав безопасную скорость движения. Машина буквально вырвала железные ограждения, спикировав в замерзшую реку. Для извлечения авто понадобилась помощь крана.

В Приморье автомобиль упал с моста.Видео: dps_pokrovkaМилана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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