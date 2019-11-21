Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:43 2019-11-21T05:43:26+03:00

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Накануне Первомайский районный суд вынет приговор в отношении бывшего адвоката, которого обвинили и признали винновым по статьям «Мошенничество в крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». На скамье подсудимых юрист Адвокатской палаты Приморского края.

Как оказалось, преступление он совершил еще в 2016 году. Тогда он оказывал юридические услуги своему знакомому, который попал под следствие по уголовному делу.

В частности ему была необходима помощь в изменении меры пресечения и переквалификации действий в рамках дела. Адвокат заявил, что для этих целей ему необходим 1 миллион рублей на взятки должностным лицам. Однако все деньги он оставил себе.

- Кроме того, при встрече с потерпевшим он пообещал якобы оказать содействие о передаче дела по подследственности за вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Однако преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Суд признал уже бывшего адвоката виновным и назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима, штрафа в размере 420 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься адвокатской деятельностью на 2 с половиной года. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU