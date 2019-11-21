2019-11-21T05:43:26+03:00
Общество

Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке

Суд запретил ему заниматься защитой обвиняемых и назначил штраф
Кристина ГРИН
Поделиться:
Адвокат теперь будет оказывать юридическую помощь своим сокамерникам.Адвокат теперь будет оказывать юридическую помощь своим сокамерникам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Накануне Первомайский районный суд вынет приговор в отношении бывшего адвоката, которого обвинили и признали винновым по статьям «Мошенничество в крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». На скамье подсудимых юрист Адвокатской палаты Приморского края.

Как оказалось, преступление он совершил еще в 2016 году. Тогда он оказывал юридические услуги своему знакомому, который попал под следствие по уголовному делу.

В частности ему была необходима помощь в изменении меры пресечения и переквалификации действий в рамках дела. Адвокат заявил, что для этих целей ему необходим 1 миллион рублей на взятки должностным лицам. Однако все деньги он оставил себе.

- Кроме того, при встрече с потерпевшим он пообещал якобы оказать содействие о передаче дела по подследственности за вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Однако преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Суд признал уже бывшего адвоката виновным и назначил наказание в виде 4 лет колонии общего режима, штрафа в размере 420 тысяч рублей. Также ему запретили заниматься адвокатской деятельностью на 2 с половиной года. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»
В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку
Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж
На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем
Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки
Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»
Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление
«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье