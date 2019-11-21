2019-11-21T09:05:28+03:00
Общество

Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»

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Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак Лим и директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Юрий Костин посетили стенд АО «Восточный Порт» во второй день работы XIII Международного форума «Транспорт России» в Москве. О последних достижениях крупнейшего угольного стивидора России, который накануне осуществил отгрузку полумиллиардной тонны угля, гостям рассказал управляющий директор предприятия Вадим Байбак.

Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019».

Особое внимание Вадим Байбак уделил проекту Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт», реализация которого была успешно завершена в начале сентября 2019 года. Руководитель стивидорной компании отметил, что данный проект представляет собой закрытую технологию перевалки угля и позволит предприятию нарастить мощность до 50-55 млн тонн в год уже в ближайшее время.

Повышенный интерес руководителя IMO вызвала полная автоматизация всех операций на терминале, высокотехнологичное оборудование, а также организация экологической безопасности «Восточного Порта» при перевалке груза. Руководитель IMO отметил большой потенциал АО «Восточный Порт» в направлении экспорта угольной продукции России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Наш Порт стремится развивать лидирующие позиции самого мощного, современного и безопасного специализированного производственно-перегрузочного комплекса угля в акватории Японского моря. На предприятии реализуется собственная Комплексная экологическая программа (КЭП), в рамках которой мы инвестировали около 4 миллиардов рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций, - подчеркнул Вадим Байбак.

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