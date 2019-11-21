«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
В ходе рейда по районам Владивостока Олег Гуменюк, глава города, сообщил о том, что свой пост покидает руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Стрельников, - сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Предприятие как раз занимается уборкой снега, наведением чистоты и порядка в дальневосточной столице. Ответственность за этим мероприятия лежит на плечах начальника.
Как отмечают в управлении дорог и благоустройства городской администрации, на должность руководителя предприятия временно назначили Романа Симонова.
«Игорь Стрельников уволился по собственному желанию» - заявили «Комсомолке» в мэрии. Напомним, что в дальневосточной столице четвертый день пытаются ликвидировать последствия снежного циклона. К уборке пришлось привлечь коммерческие организации.
ИСТОЧНИК KP.RU