«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада

СЕГОДНЯ 07:31 2019-11-21T07:31:19+03:00

По информации мэрии, Игорь Стрельников ушел по собственному желанию

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В ходе рейда по районам Владивостока Олег Гуменюк, глава города, сообщил о том, что свой пост покидает руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Стрельников, - сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Предприятие как раз занимается уборкой снега, наведением чистоты и порядка в дальневосточной столице. Ответственность за этим мероприятия лежит на плечах начальника.

Как отмечают в управлении дорог и благоустройства городской администрации, на должность руководителя предприятия временно назначили Романа Симонова.

«Игорь Стрельников уволился по собственному желанию» - заявили «Комсомолке» в мэрии. Напомним, что в дальневосточной столице четвертый день пытаются ликвидировать последствия снежного циклона. К уборке пришлось привлечь коммерческие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU