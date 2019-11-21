2019-11-21T08:56:40+03:00
Общество

Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить

Умный аксессуар заменит банковскую карту при безналичной оплате билета в общественном транспорте
Кристина ГРИН
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Стоимость одного браслета - 350 рублей. Фото: Александр Светюха, администрация Владивостока.Стоимость одного браслета - 350 рублей. Фото: Александр Светюха, администрация Владивостока.
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Завтра в продажу поступят силиконовые проездные браслеты, благодаря которым можно произвести безналичную оплату за билет в общественном транспорте. В первой партии будет 457 штук. Стоимость одной – 350 рублей, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кстати, каждый браслет имеет идентификационный номер и оснащен чипом для бесконтактной передачи информации.

- Пользоваться браслетом очень удобно, достаточно приложить его к терминалу, – говорит Татьяна Бердникова, директор оператора проекта. – Принцип пополнения баланса такой же, как у единой транспортной карты – сделать это можно в банкомате или с помощью онлайн-банка. Стоимость проезда по браслету составит 28 рублей в автобусе, 20 – в трамвае, троллейбусе или на фуникулере. Производят браслеты в Новосибирске».

Кроме того, в ближайшее время во Владивосток прибудут такие же умные брелоки с функцией банковской карты. С ними пассажиры смогут также оплатить проезд в общественном транспорте безналичным способом.

Продажа проездных браслетов стартует 22 ноября. Приобрести их можно по следующим адресам:

- на верхней площадке фуникулера

- в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»)

- в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5)

- на площади Семеновской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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