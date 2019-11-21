2019-11-21T09:39:38+03:00
Общество

Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку

После рабочие займутся монтажом арт-объектов
Кристина ГРИН
Поделиться:
На площади появятся арт-объекты, к монтажу которых тоже скоро приступят. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации Владивостока.На площади появятся арт-объекты, к монтажу которых тоже скоро приступят. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации Владивостока.
Изменить размер текста:

На площади Борцов Революции началась установка главкой городской елки. Как-никак новый год не за горами, поэтому работа кипит. Уже готовы основания для 28-метрового дерева, сейчас все силы направлены на сбор каркаса, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Голой новогодняя красавица, разумеется, не останется. После установки ее украсят шарами и праздничной иллюминацией. Более того, на площади появятся арт-объекты, к монтажу которых тоже скоро приступят.

- Все работы у нас идут в запланированные сроки. Установка елок - это лишь первый шаг. Новогоднюю атмосферу в городе создаст еще и праздничная иллюминация, которая вскоре появится на наших улицах. Уверены, что с каждым днем владивостокцы будут замечать все новые атрибуты приближающегося праздника, - добавили специалисты управления культуры администрации Владивостока.

Символы Нового года уже стоят на Снеговой Пади, территории Дворца детского творчества, открытой площадке на Вострецова, 4а, автомобильном кольце на Окатовой, в поселках Трудовое и Подножье. Там осталось лишь подключить светодиодную подсветку на праздничных деревьях.

Следующие в очереди на елку: сквер Суханова, набережная Спортивной гавани и остров Попова. Там зеленые деревья должны появится не позднее конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»
Очень дорогого адвоката посадят за решетку во Владивостоке
В Приморье автомобиль вылетел со скользкого моста в замерзшую реку
Так горят миллионы: в Приморье пожар уничтожил двухэтажный коттедж
На Приморье на выходных обрушится циклон со снегом и дождем
Выяснилось, почему утренний Владивосток сковали мощные пробки
Улицу Котельникова во Владивостоке перекрыли без предупреждения
«Меня уволят за опоздания»: утренний Владивосток намертво встал в 9-балльные пробки
В Приморье девятый день ищут исчезнувшую шхуну «Муксун»
Погода во Владивостоке на 21 ноября 2019 года: в город пришло потепление
«Стояние на Японском море»: Владивосток сковали пробки еще до конца рабочего дня
«Черный лесоруб» напилил дубов на четыре миллиона рублей в Приморье
Загонять копытных животных и охотиться с помощью собак запретили в Приморье
Разметка «вафельница» появится на пяти перекрестках Владивостока
Помощник Президента РФ Игорь Левитин назвал АО «Восточный Порт» одним из передовых в современной России
Во Владивостоке открыли движение по самой крутой улице города
Спецпредставитель Президента РФ и Министр транспорта РФ дали команду к отгрузке полумиллиардной тонны угля на терминале АО «Восточный Порт»
Жительница Приморья отправится в колонию за вождение пьяной и без прав
"Я старею быстрее, чем еду": утренний Владивосток снова сковали многокилометровые пробки
Похож на какого-то актера: в Приморье разыскивают парня с черными волосами и светлой кожей
Федеральные синоптики определили уровень опасности в Приморье