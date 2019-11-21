Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-21T09:39:38+03:00

На площади появятся арт-объекты, к монтажу которых тоже скоро приступят. Фото: Анастасия Котлярова, пресс-служба администрации Владивостока.

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На площади Борцов Революции началась установка главкой городской елки. Как-никак новый год не за горами, поэтому работа кипит. Уже готовы основания для 28-метрового дерева, сейчас все силы направлены на сбор каркаса, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Голой новогодняя красавица, разумеется, не останется. После установки ее украсят шарами и праздничной иллюминацией. Более того, на площади появятся арт-объекты, к монтажу которых тоже скоро приступят.

- Все работы у нас идут в запланированные сроки. Установка елок - это лишь первый шаг. Новогоднюю атмосферу в городе создаст еще и праздничная иллюминация, которая вскоре появится на наших улицах. Уверены, что с каждым днем владивостокцы будут замечать все новые атрибуты приближающегося праздника, - добавили специалисты управления культуры администрации Владивостока.

Символы Нового года уже стоят на Снеговой Пади, территории Дворца детского творчества, открытой площадке на Вострецова, 4а, автомобильном кольце на Окатовой, в поселках Трудовое и Подножье. Там осталось лишь подключить светодиодную подсветку на праздничных деревьях.

Следующие в очереди на елку: сквер Суханова, набережная Спортивной гавани и остров Попова. Там зеленые деревья должны появится не позднее конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU