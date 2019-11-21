Первые платежные квитанции за вывоз мусора жители Приморья получат в феврале 2020 года

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-21T10:38:37+03:00

О том, как будет работать региональный оператор со следующего года, читайте в нашем материале

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В январе 2020 года Приморье переходит на новую систему обращения с отходами. Вывозом и переработкой займется региональный оператор, который заключит соответствующие договоры с транспортными компаниями. Поэтому порядок начисления и платы за эту коммунальную услугу поменяется, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

- Теперь начислять плату регоператор будет не по квадратным метрам, как это было ранее, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. Собственник квартиры, где нет прописанных, будет получать квитанцию из расчета на одного человека. Ориентировочный месячный платеж составит 80 рублей за человека, то есть семья из трех человек будет платить 240 рублей в месяц за услугу по вывозу и утилизации мусора, – пояснила Елена Пархоменко, врио вице-губернатора региона.

Первые «платежки» за вывоз мусора поступят жителям Приморского края уже в феврале 2020 года. Власти отмечают, что перерасчет за услугу возможен в случае, если житель дома долгое время отсутствовал в квартире и может предоставить соответствующие документы на этот счет. Кстати, все льготы за оплату услуг ЖКХ сохранятся.

- Услуга за вывоз мусора – это такая же коммунальная услуга, как и обеспечение водой, светом, теплом и электричеством, и обязательна к оплате, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Задачей регионального оператора станет и вывоз мебели, картонных коробок, а также замена мусорных баков. Эти услуги входят в тариф, отдельно их оплачивать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU