2019-11-21T10:38:37+03:00
Общество

Первые платежные квитанции за вывоз мусора жители Приморья получат в феврале 2020 года

О том, как будет работать региональный оператор со следующего года, читайте в нашем материале
Кристина ГРИН
Поделиться:
Вывозом и переработкой займется региональный оператор.Вывозом и переработкой займется региональный оператор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В январе 2020 года Приморье переходит на новую систему обращения с отходами. Вывозом и переработкой займется региональный оператор, который заключит соответствующие договоры с транспортными компаниями. Поэтому порядок начисления и платы за эту коммунальную услугу поменяется, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

- Теперь начислять плату регоператор будет не по квадратным метрам, как это было ранее, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. Собственник квартиры, где нет прописанных, будет получать квитанцию из расчета на одного человека. Ориентировочный месячный платеж составит 80 рублей за человека, то есть семья из трех человек будет платить 240 рублей в месяц за услугу по вывозу и утилизации мусора, – пояснила Елена Пархоменко, врио вице-губернатора региона.

Первые «платежки» за вывоз мусора поступят жителям Приморского края уже в феврале 2020 года. Власти отмечают, что перерасчет за услугу возможен в случае, если житель дома долгое время отсутствовал в квартире и может предоставить соответствующие документы на этот счет. Кстати, все льготы за оплату услуг ЖКХ сохранятся.

- Услуга за вывоз мусора – это такая же коммунальная услуга, как и обеспечение водой, светом, теплом и электричеством, и обязательна к оплате, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Задачей регионального оператора станет и вывоз мебели, картонных коробок, а также замена мусорных баков. Эти услуги входят в тариф, отдельно их оплачивать не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда часы 18 бьют: пробки снова взяли в заложники Владивосток
Беспрецедентный джекпот: Приморье получит 40 миллиардов рублей из федерального бюджета
Владелец сгоревшей снегоуборочной техники в Дальнегорске рассказал о ситуации
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»