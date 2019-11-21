2019-11-21T11:19:32+03:00
Общество

Беспрецедентный джекпот: Приморье получит 40 миллиардов рублей из федерального бюджета

Внушительное финансирование пойдет на реализацию национальных проектов и на решение важных для региона задач
Кристина ГРИН
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Сумма на 8 миллиардов больше, чем в 2018 году.Сумма на 8 миллиардов больше, чем в 2018 году.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Такого еще не было. Финансирование, конечно, было, но речь шла не о таких суммах. По информации пресс-службы АПК, в 2020 году бюджет края ждет беспрецедентный случай. Из федерального бюджета в Приморье направят почти 40 миллиардов рублей. Более того, даже эта сумма пока не окончательная. Средства пойдут на реализацию национальных проектов и решение важных стратегических задач.

Например, в 2019 году федеральный бюджет поделился с нами 38,3 миллиарда рублей. По словам Константина Шестакова, врио вице-губернатора, эти деньги пошли на проекты по социальной сфере и строительство объектов инфраструктуры.

- Эта сумма на 8 миллиардов больше, чем в 2018 году. Динамика последних лет показывает, что год от года финансирование из федерального центра становится все больше – это значит, что региону придают огромное значение. В целом, сравнивая показатели, например, пятилетней давности, в этом году мы получили на 16 миллиардов больше. Это достойные показатели, – отмечает Константин Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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