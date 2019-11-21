Когда часы 18 бьют: пробки снова взяли в заложники Владивосток
Почти 7 вечера. Это значит, что «пробки – настало твое время». Город снова превратился в один большой затор. Дороги покрасились во все оттенки красного: от алого до темно-бордового. Явление, разумеется, не исключительное, но ежедневно, когда часы бьют 18:00, движение дальневосточной столицы будто ставят на паузу.
По последним данным, затруднено движение по улицам: Прапорщика Комарова, Светланская, Корабельная набережная, Некрасовская, Гоголя, Хабаровская, Семеновская, Фадеева, Вилкова и Окатовая. Пробок не избежать на Золотом мосту, Партизанском и Океанском проспектах, и проспекте Красного Знамени.
Приложение Яндекс.Карты оценило дорожную ситуацию к этому часу в 9 баллов. Дальше будет хуже. И к этому, наверное, нужно привыкнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU