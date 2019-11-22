Уже неделю в Приморье не могут найти Олега в сланцах и капюшоне

СЕГОДНЯ 01:22 2019-11-22T01:22:24+03:00

Его не могут найти, ни родные, ни сотрудники полиции, ни волонтеры Примпоиска. Фото: Примпоиск.

Парень ушел из общежития 14 ноября и до сих пор не вернулся

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Олег 2001 года рождения ушел из общежития КГБ ПОУ «АТК» Уссурийска 14 ноября. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Парень пропал. Почти неделю его не могут найти, ни родные, ни сотрудники полиции, ни волонтеры Примпоиска.

Теперь нужна помощь граждан. Он может находиться не только в Уссурийске, поэтому жители других городов – тоже присмотритесь к фотографии. Возможно вы видели Олега или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: куртка с капюшоном черного цвета, длиной до колен, джинсы синего цвета, футболка черного цвета с красно-белой надписью, сланцы темного цвета через палец.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Олега, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU