Уже неделю в Приморье не могут найти Олега в сланцах и капюшоне
Олег 2001 года рождения ушел из общежития КГБ ПОУ «АТК» Уссурийска 14 ноября. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Парень пропал. Почти неделю его не могут найти, ни родные, ни сотрудники полиции, ни волонтеры Примпоиска.
Теперь нужна помощь граждан. Он может находиться не только в Уссурийске, поэтому жители других городов – тоже присмотритесь к фотографии. Возможно вы видели Олега или знаете, где он может находиться.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие.
Был одет: куртка с капюшоном черного цвета, длиной до колен, джинсы синего цвета, футболка черного цвета с красно-белой надписью, сланцы темного цвета через палец.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Олега, просим позвонить по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU