2019-11-22T01:22:24+03:00
Общество

Уже неделю в Приморье не могут найти Олега в сланцах и капюшоне

Парень ушел из общежития 14 ноября и до сих пор не вернулся
Кристина ГРИН
Поделиться:
Его не могут найти, ни родные, ни сотрудники полиции, ни волонтеры Примпоиска. Фото: Примпоиск.Его не могут найти, ни родные, ни сотрудники полиции, ни волонтеры Примпоиска. Фото: Примпоиск.
Изменить размер текста:

Олег 2001 года рождения ушел из общежития КГБ ПОУ «АТК» Уссурийска 14 ноября. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Парень пропал. Почти неделю его не могут найти, ни родные, ни сотрудники полиции, ни волонтеры Примпоиска.

Теперь нужна помощь граждан. Он может находиться не только в Уссурийске, поэтому жители других городов – тоже присмотритесь к фотографии. Возможно вы видели Олега или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: куртка с капюшоном черного цвета, длиной до колен, джинсы синего цвета, футболка черного цвета с красно-белой надписью, сланцы темного цвета через палец.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Олега, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый день – новые пробки: Владивосток снова сдался в плен затору
Смерть женщины под колесами машины суд Приморья оценил в 1 год
Самая результативная игра сезона: «Адмирал» одержал победу в матче с пятикратным чемпионом России
Долгожданный «плюс» и гололедица – о погоде на 22 ноября 2019 года во Владивостоке
Когда часы 18 бьют: пробки снова взяли в заложники Владивосток
Беспрецедентный джекпот: Приморье получит 40 миллиардов рублей из федерального бюджета
Владелец сгоревшей снегоуборочной техники в Дальнегорске рассказал о ситуации
Первые платежные квитанции за вывоз мусора жители Приморья получат в феврале 2020 года
Праздник к нам приходит: во Владивостоке устанавливают главную городскую елку
Проездной браслет во Владивостоке: как работает и где купить
Появилось видео задержания молодоженов, устроивших стрельбу из автомата на свадьбе во Владивостоке
«Сматываем» лопаты: руководитель предприятия по уборке снега во Владивостоке покинул пост перед началом зимнего ада
Медового месяца не будет: как молодожены, открывшие стрельбу из автомата во Владивостоке, лишили себя свадебного путешествия
Генеральный секретарь Международной морской организации посетил стенд АО «Восточный Порт» в рамках «Транспортной недели – 2019»