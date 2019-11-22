Самая результативная игра сезона: «Адмирал» одержал победу в матче с пятикратным чемпионом России

СЕГОДНЯ 01:51 2019-11-22T01:51:36+03:00

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Накануне состоялся один из самых ярких и волнительных хоккейных матчей. На льду встретились клубы «Адмирал» и «Металлург». За первых приморцы болели всем сердцем, а вторые – пятикратные чемпионы России по хоккею. Соперник, очевидно, серьезный, поэтому дальневосточникам нужно было постараться, чтобы одержать победу.

Началась игра не очень активно, но дальше команды создавали друг другу опасные моменты, проверяя на прочность. За потасовку на скамейку запасных посадили Владимира Бутузова и Григория Дронова. Открыл счет форвард магнитогорцев. Но спустя 20 минут Шон Лалонд сравнял цифры на таблоиде, порадовав болельщиков забитой шайбой.

На протяжении всей игры команды шли практически ровно: это касается и удалений хоккеистов, и забитых голов. Победную шайбу принес «морякам» Александр Осипов, который бросил от синей линии, и шайба оказалась за линией ворот, пережив серию драматических рикошетов.

- Однако победу еще нужно было отстоять. До конца матча оставались почти пол периода и «Магнитка» всеми силами пошла на штурм. «Адмирал» держался – соперник выпустил дополнительного полевого. А за 38 секунд до конца приморцы еще и остались в меньшинстве, подарив сопернику преимущество в двух игроков. Однако мужество и упорство принесло свои плоды,- отметили в пресс-службе ХК «Адмирал».

Игра окончилась со счетом 5:4 в пользу дальневосточников. Сам матч назвали самым результативным в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU