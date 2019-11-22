Смерть женщины под колесами машины суд Приморья оценил в 1 год

СЕГОДНЯ 02:10 2019-11-22T02:10:24+03:00

На такой срок лишили свободы водителя, виновного в том, что пешехода больше нет в живых

Изменить размер текста: A A

Случилось все в июле этого года в Находке. 58-летний водитель двигался по улице Бокситогорской в позднее время суток. Видимость не идеальная, но это никак не помешало мужчине принять волевое решение нарушить правила дорожного движения. В результате под колесами машины оказалась женщина, переходившая дорогу на пешеходном переходе. Полученные повреждения были не совместимы с жизнью, и она скончалась.

Тогда в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Накануне виновник происшествия выслушал приговор суда.

- Признав подсудимого виновным, суд (с учетом полного признания вины) назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU